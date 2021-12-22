НАИК предупредила правительство о рисках остановки инфраструктурных проектов

Москва, 22 декабря. Реализация крупных дорожно-строительных объектов может быть остановлена в России в связи с законодательными изменениями в сфере казначейского сопровождения, предупредила правительство Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК).

С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс, направленные на регулирования порядка казначейского сопровождения средств по госконтрактам. Ожидается, что со следующего года расширенное казначейское сопровождение будет применяться к госконтрактам на сумму от 1 млрд рублей. Представители Ассоциации просят глав Минэкономразвития и Минстроя Максима Решетникова и Ирека Файзуллина инициировать перенос срока вступления в силу поправок.

Согласно новым правилам, все денежные потоки по госконтрактам будут поступать на лицевой счет в казначействе, что сделает их неликвидными до исполнения договора. Не относящиеся к конкретному объекту расходы должны будут оплачиваться компаниями из собственных средств, а сроки расчетов по госконтрактам увеличатся.

«Отрасль не готова к работе в соответствии с новым законодательством. Мы просим изменить срок его вступления в силу, чтобы не заблокировать деятельность строительных компаний», — приводятся слова председателя совета НАИК Игоря Вдовина.

Председатель Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов ранее направил в Минприроды РФ письмо с просьбой отсрочить запуск системы ЛесЕГАИС. По его мнению, лесопромышленный комплекс не готов к законодательным изменениям.