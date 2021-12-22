Эмиратский размах: бракоразводный процесс главы Дубая стал самым дорогим в истории Британии

Лондон, 22 декабря. Британский суд обязал эмира Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума выплатить своей бывшей жене и общим детям около 550 млн фунтов стерлингов (около 735 млн долларов млрд рублей) в рамках одного из самых дорогих бракоразводных процессов в британской истории. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Согласно решению Высшего суда, шейх Мухаммад, занимающий посты премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), должен выплатить 251,5 миллиона фунтов (21,15 млрд рублей) своей шестой жене, принцессе Хайе бинт аль-Хусейн, проживающей в Великобритании. Кроме того, высокопоставленный политик обязан предоставить банковскую гарантию в размере 290 млн фунтов стерлингов (28,4 млрд рублей) для покрытия расходов на содержание и безопасность совместных детей: 14-летней Джалилы и 9-летнего Зайда.

LONDON (AP) — A British court on Tuesday ordered the ruler of Dubai to pay his ex-wife and their children close to 550 million pounds ($730 million), in one of the most expensive divorce settlements in British history. https://t.co/sNj8BRyJa1 — Rob Gillies (@rgilliescanada) December 21, 2021

Общая сумма, которую получат дочь и сын шейха, может быть как выше, так и ниже 290 млн фунтов. Все будет зависеть от таких факторов, как продолжительность их жизни и то, помирятся ли они со своим отцом.

Решение суда также постановило, что премьер-министр ОАЭ должен выплачивать 11 млн фунтов в год на покрытие расходов по обеспечению безопасности принцессы Хайи и совместных детей, пока они несовершеннолетние. Впрочем, в ноябрьском постановлении, которое было обнародовано накануне, судья Филип Мур заявил, что семья нуждается в надежной защите и что главная угроза для них исходила от шейха Мухаммада, а не из внешних источников.

A London judge ordered Dubai ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum to pay his estranged wife and their children an estimated $734 million.



The judge says the ruler brought it on himself after ordering the hacking of his wife and legal team's phones https://t.co/h0ia0x669T pic.twitter.com/H0UcDfRRik — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 21, 2021

47-летняя принцесса Хайя является дочерью покойного короля Иордании Хусейна. Она без согласия мужа уехала в Великобританию в 2019 году и добилась опеки над двумя детьми через британские суды.

О побеге своей шестой жены эмир Дубая сообщил в начале июня 2019 года. Позже появилась информация о том, что она скрывается в Лондоне. Причиной бегства СМИ называли предположительную измену Хайи: есть версия, что шейх Мухаммад якобы застал ее с телохранителем.

Узнав о неверности, премьер-министр ОАЭ опубликовал стихотворение под названием «Ты жила, ты умерла», которое принцесса истолковала как угрозу ее жизни.

✒️Court documents also reveal how the princess and sheikh’s two-and-half-year battle has cost more than £140million in legal fees.



The princess paid an “astronomical” £70million, and Sheikh Mohammed was likely to have paid far more pic.twitter.com/fO00KubWP2 — The Telegraph (@Telegraph) December 21, 2021

В октябре британский суд по семейным делам постановил, что шейх Мухаммад санкционировал взлом телефона своей супруги во время судебного разбирательства. Судья Эндрю Макфарлейн заявил, что эмир Дубая предоставил «явные или непрямые полномочия» на взлом телефонов принцессы и ее адвокатов с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus, произведенного израильской компанией NSO Group. Сам Мухаммад отрицал, что знал о взломе.

Судья Макфарлейн также постановил, что эмир Дубая провел кампанию страха и запугивания в отношении бывшей жены, приказал и организовал похищение с принудительным возвращением в Дубай двух своих взрослых дочерей: Шамсы в августе 2000 года и ее сестры Латифы в 2002 и 2018 годах.