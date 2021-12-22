Нелегалы используют Uber, чтобы проникнуть вглубь США

Юма, 22 декабря. Нелегальные мигранты все чаще стали использовать сервис по поиску такси Uber для того, чтобы переправиться из приграничных штатов вглубь страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Uber drivers aiding transport of illegal immigrants from border to US interior https://t.co/1txlLrd2cr — Fox News (@FoxNews) December 21, 2021

Один из водителей рассказал журналистам, что ему часто приходится забирать группы людей с сумками вблизи границы и везти их вглубь страны, а ряд пассажиров прямо рассказали ему, что находятся в США нелегально.

«Я просто получаю уведомление о подвозе, еду на место, а там на углу стоит группа из 20 с лишним иммигрантов и ждет Uber», — рассказал один их них.

Другой водитель сказал, что он зачастую не знает, являются ли пассажиры нелегальными иммигрантами, когда соглашается на поездку, при этом правоохранительные органы выносят предупреждение за перевозку беженцев.

«Технически перевозка нелегалов незаконна», — отметил он.

По словам водителей, всплеск числа заказов Uber в приграничные города начался в течение последних нескольких недель, когда администрация Джо Байдена объявила о плане повторного введения программы «Оставайтесь в Мексике», согласно которой беженцы должны оставаться в североамериканской стране в ожидании даты иммиграционного суда в Соединенных Штатах.

В самой компании Uber не ответили на вопрос журналистов в курсе ли они, что их сервисом пользуются нелегальные мигранты, отметив лишь, что водители могут отменить поездку, если чувствуют себя небезопасно, или позвонить в полицию, чтобы сообщить о подозрительной активности. Представители платформы также подчеркнули, что проводят различные обучения среди сотрудников на предмет борьбы с торговлей людьми.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Джо Байдена.

Global Look Press / Yahir Ceballos/dpa

Рост потоков беженцев напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

В октябре количество задержанных беженцев выросло на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 164 тысячи человек.