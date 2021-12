Нелегалы используют Uber, чтобы проникнуть вглубь США

Юма, 22 декабря. Нелегальные мигранты все чаще стали использовать сервис по поиску такси Uber для того, чтобы переправиться из приграничных штатов вглубь страны. Об этом сообщил телеканал Fox News.

