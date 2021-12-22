Куклачев назвал задействованных в спектаклях кошек членами своей семьи

Москва, 22 декабря. Народный артист РСФСР, дрессировщик и клоун Юрий Куклачев рассказал о своем трепетном отношении к кошкам. По его словам, животные, которые участвуют в постановках, ему как родные.

Куклачев вспомнил про кошку по кличке Кастрюлька, она проработала в театре на Кутузовском проспекте целых 23 года. Пушистый артист, состарившись, уже не мог выполнять сложные номера, и дрессировщик забрал его домой.

«Так она еще три года прожила у меня дома. Наши кошки — это же не просто животные, а члены семьи», — поделился он с Teleprogramma.pro.

Когда кошки уходят из жизни, плачут все сотрудники театра, добавил Куклачев. Для них это не просто работа, а призвание, любимое дело. Поэтому зрители чувствуют атмосферу праздника уже в фойе учреждения.

«Чем больше отдаешь другим, тем больше получаешь», — подытожил артист.

Цирковая карьера Куклачева началась под псевдонимом Василек. А когда он стал популярным благодаря номерам с домашними кошками, то стал выступать под своей фамилией. Зимой 1990 года дрессировщик открыл в Москве первый в мире театр кошек.

Ранее артист дал ценный совет молодежи, как сохранить теплые отношения с любимыми. По его словам, нужно все воспринимать с юмором и спокойно относиться к недостаткам другого человека.