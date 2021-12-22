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Лукашенко предложил заняться возрождением «чернобыльских» территорий

Политика
Лукашенко предложил заняться возрождением «чернобыльских» территорий
youtube.com

Минск, 22 декабря. Территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, необходимо возрождать. Такой точки зрения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер поручил разработать соответствующую программу для южной части страны. По его словам, эти земли нужно осваивать «аккуратно, не спеша».

«В ближайшие весну — лето я хочу принципиальнейшим образом посмотреть на те «чернобыльские» земли, побывать в том заповеднике, как мы его называем, чтобы сделать окончательные выводы, каким образом будем там работать», — приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС ранее раскритиковали украинские власти за отсутствие поддержки. По информации ФАН, сегодня из 600 тысяч человек, принимавших участие в операции, в живых осталось около 110 тысяч. 48 тысяч из которых — инвалиды.

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белоруссия лукашенко чернобыль
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