Избирком Ливии предложил перенести выборы президента на 24 января 2022 года

Триполи, 22 декабря. Высшая избирательная комиссия Ливии предложила провести первый тур президентских выборов 24 января 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

Сотрудники ВИК стремятся выполнять обязательства перед народом страны и добиться реализации свободного и справедливого голосования, которое приведет к мирной смене власти и созданию стабильного государства.

«В соответствии со статьей 43 закона о выборах президента государства комиссия предлагает после согласования с Палатой представителей перенести день голосования для первого тура на 24 января 2022 года в соответствии с вышеуказанной статьей при условии, что парламент работает над принятием мер по устранению ситуации форс-мажорных обстоятельств, связанных с завершением избирательного процесса», — говорится в сообщении.

Специалисты ВИК признали существование трудностей и проблем, связанных с объявлением окончательного списка кандидатов в президенты. Однако признавать собственную вину отказались.

«Комиссия не смогла опубликовать итоговый документ с именами претендентов на пост главы государства из-за так называемой форс-мажорной ситуации… Следовательно, мы не уполномочены назначать 24 декабря днем голосования, несмотря на полную техническую готовность завершить процесс в указанную дату», — уточнили в госоргане.

Представители ВИК также прокомментировали нападки на ведомство со стороны ряда политических и общественных сообществ.

«Обвинения в наш адрес в халатности и политизации — это всего лишь кампании по запутыванию и затенению, направленные на подрыв репутации комиссии и препятствование этому праву, чтобы служить их абсурдным целям. В то же время мы возлагаем на законодательные и судебные власти ответственность и обязательства по принятию мер, которые приведут к успешной реализации этого права с тем, чтобы оправдать надежды и чаяния нашего народа на лучшее будущее, полное мира, развития и процветания», — говорится в сообщении.

Глава ВИК Ливии Имад ас-Саих накануне распорядился остановить работу избирательных участков. Таким образом он подтвердил перенос на более поздний срок президентских и парламентских выборов.