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Чубайс заявил о постоянном снижении тарифов на электричество в России

Экономика
Чубайс заявил о постоянном снижении тарифов на электричество в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 декабря. Итоги реформы отечественной электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году, ярко охарактеризовал спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс. Видео с его комментариями присутствует в соцсети Facebook.

Уровень тарифов на электричество постепенно и постоянно уменьшается на территории Российской Федерации, отметил Чубайс на десятой ежегодной конференции издания «Ведомости» «Будущее возобновляемой энергетики России».

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?», — риторически спросил чиновник.

Согласно прогнозам аналитиков «ВТБ Капитал», в России в связи с тенденцией к экологизации экономики, стоимость электроэнергии может подняться на 28% к 2050 году. Журнал Forbes ожидает, что прибавка в цене составит к этому же времени порядка 26%.

Энергомонополиста «ЕЭС России» в 2008 году подвергли масштабной реформе, в результате чего компанию разделили на организации, которые занимаются генерированием энергии, и предприятия, ориентированные на сбыт. Так на рынок пришли многие частные генерирующие фирмы.

Уменьшение уровня потребления энергии не предусматривается ни одним из имеющихся сценариев энергетического перехода, ранее заявлял специальный представитель президента.

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тарифы чубайс электричество реформа электроэнергетики ЕЭС России
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