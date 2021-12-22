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Итальянский премьер Драги признался, что ЕС не способен ввести санкции против РФ в газовой сфере

Политика
Итальянский премьер Драги признался, что ЕС не способен ввести санкции против РФ в газовой сфере
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Рим, 22 декабря. Евросоюз не имеет возможности вводить санкции против России в газовой сфере. Такое мнение выразил премьер-министр Италии Марио Драги.

Политик задался вопросом, сможет ли содружество ввести ограничительные меры, касающиеся газа. Кроме того, его интересовало, хватит ли Брюсселю сил для осуществления подобных мер.

«Очевидно, ответы будут отрицательными», — уверен Драги.

Премьер Италии добавил, что сейчас Евросоюзу следует сохранить диалог с Россией. Кроме того, по его словам, президент Владимир Путин на переговорах с коллегой из США Джо Байденом подчеркнул намерения сохранить контакт.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе выросла почти на 10% и превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

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санкции россия евросоюз италия премьер драги
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