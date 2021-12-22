Бойцы ВСУ провели первые учебные стрельбы из ПТРК Javelin в Донбассе

Киев, 22 декабря. Военнослужащие ВСУ впервые отработали применение ракетных противотанковых комплексов (ПТРК) Javelin в Донбассе во время учебных стрельб.

Как сообщают украинские СМИ, ПТРК американского производства были использованы бойцами ВСУ в условиях полигона.

«Все расчеты, которые работают с этим оружием, прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи», — сообщил телеканалу «Дом» командующий операции Объединенных сил, генерал ВСУ Александр Павлюк.

Вооруженные силы Украины имеют в своем арсенале около 100 пусковых установок ПТРК Javelin и примерно 500 ракет.

Ранее репортер Андрей Руденко объяснил, почему военнослужащие ВСУ регулярно подрываются на собственных минных полях. О серьезной угрозе масштабной провокации украинских бойцов против мирных жителей Донбасса с участием сотрудников американских частных военных компаний информировал «Царьград».