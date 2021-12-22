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Экс-солистка Serebro Серябкина призналась, что находилась в шоке после родов

Шоу-бизнес
Экс-солистка Serebro Серябкина призналась, что находилась в шоке после родов
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 22 декабря. Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина поделилась эмоциями, которые она испытала после рождения первенца. Певица подозревала, что у нее началась послеродовая депрессия.

Сыну артистки и ее супруга исполнился месяц. В честь этой даты исполнительница поделилась впечатлениями от материнства в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По словам Серябкиной, первое время после появления малыша на свет ей было непросто.

«Когда я выписалась из роддома и на шестой день приехала домой, мне постоянно хотелось плакать, причем по разным причинам: от чувств, от того, что все мне казалось страшным и опасным», — призналась экс-солистка Serebro.

Знаменитость объясняет свое нестабильное эмоциональное состояние зашкаливающим уровнем гормонов. В какой-то момент певица решила, что у нее началась послеродовая депрессия, но не могла понять, почему это произошло так рано.

Как утверждает Серябкина, первое время после рождения ребенка ее было легко обидеть и ранить, поэтому ей требовалась помощь близких. Артистка получила необходимую поддержку от мужа и других членов семьи, поэтому сейчас ее эмоциональное состояние стабилизировалось.

«Но скажу честно, первое время я находилась в каком-то шоке, я смотрела на ребенка и не могла поверить, что он мой», — поделилась звезда поп-сцены.

Муж Серябкиной поддерживал жену не только после появления малыша, но и на родах. Блогер Лена Миро считает, что это может стать причиной скорого развода певицы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка Serebro Серябкина призналась, что находилась в шоке после родов
serebro серябкина роды
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