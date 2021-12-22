Жители Якутии пожаловались на сильные морозы в регионе

Настоящая зима пришла на территорию Якутии. Морозы в столице республики достигают -50 градусов.





Местные жители возмущены экстремально низкими температурами. Людям тяжело ходить на работу, а школьникам отменили очные занятия.

«Кошмар! Холодно, очень холодно! Хорошо, что я не работаю, могу дома сидеть в такие морозы. Но внуки маленькие, приходится тоже ходить, продукты покупать», — делится эмоциями якутянка Лариса Садыкова.

Однако некоторые горожане приняли декабрьские морозы как данность. По словам Андрея Винокурова, зима — самое время холодам. А главный секрет борьбы со стихией — это теплая одежда.

Его поддержал и якутянин Владимир Родионов. Мужчина считает, что до этого погода «баловала» жителей Республики Саха.

«Пусть морозы будут. Все равно надо же как-то. Какая может быть зима без морозов?», — говорит мужчина.

Год назад температура воздуха 22 декабря была на пять градусов теплее.