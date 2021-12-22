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Мадуро и Эрдоган обсудили сотрудничество Венесуэлы и Турции

Весь мир
Мадуро и Эрдоган обсудили сотрудничество Венесуэлы и Турции
Global Look Press  /  Boris Vergara/dpa

Каракас, 22 декабря. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальной странице Мадуро в Twitter.

Главы государств обсудили шаги по улучшению двусторонних отношений между Венесуэлой и Турцией, а также коснулись региональных вопросов.

«Сегодня я провел отличный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обменялись мнениями об основных задачах следующих лет и о необходимости укрепить сотрудничество в разных направлениях для совместного развития. Мы победим!», — написал Николас Мадуро в Twitter.

Турция, наряду с Россией и Ираном, является одной из стран, оказывающих наибольшую дипломатическую поддержку правительству Николаса Мадуро.

В октябре этого года, по случаю 98-й годовщины основания Турецкой Республики, замминистра иностранных дел по делам Европы Даниэла Родригес заявила о солидарности и поддержки Венесуэлы по отношению к Турции.

Родригес также сообщила о приверженности южноамериканского государства к совместному развитию и защите принципов и положений Устава ООН, международного права, а также борьбе против экономических санкций со стороны США. Крепкие отношения между странами в большой степени основываются на враждебности по отношению к США.

Кроме того, в октябре 2021 года страны подписали серию соглашений о сотрудничестве в сфере образования и культуры. В частности, стороны договорились о развитии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), Института мира и солидарности Венесуэлы имени Симона Боливара и Центра стратегических исследований МИД Венесуэлы.

В рамках соглашений Турция содействовала строительству больницы для лечения больных COVID-19 в Венесуэле.

Министр иностранных дел Венесуэлы Мелют Чавушоглу заявил, что Турция имеет «крепкие связи с венесуэльской администрацией» и поддерживает переговоры правительства страны с оппозицией.

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Все новости / Весь мир / Мадуро и Эрдоган обсудили сотрудничество Венесуэлы и Турции
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