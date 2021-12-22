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Министр обороны Азербайджана сообщил о контроле над ситуацией на границе с Арменией

Армия
Министр обороны Азербайджана сообщил о контроле над ситуацией на границе с Арменией
facebook.com  /  Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Баку, 22 декабря. Генерал-полковник Закир Гасанов, занимающий пост министра обороны Азербайджана, заявил о твердом контроле над ситуацией на всем протяжении государственной границы с Арменией.

По словам Гасанова, азербайджанские военнослужащие готовы дать соразмерный и оперативный ответ в случае любых провокационных действий армянской стороны. Глава азербайджанского минобороны отметил высокую боеспособность своих подчиненных и сообщил о создании новых объектов оборонительной инфраструктуры ВС Азербайджана вблизи границы с Арменией.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что его переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Сочи могут открыть «эру мирного развития» в Закавказье. Также стало известно о представительных консультациях по разблокировке Сюник-Зангезурского транспортного коридора.

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Армения азербайджан границы
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