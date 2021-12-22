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Айза Долматова заявила после свадьбы Гуфа, что никогда не будет с ним общаться

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 15:06
Шоу-бизнес
Айза Долматова заявила после свадьбы Гуфа, что никогда не будет с ним общаться
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 22 декабря. Рэп-исполнительница, телеведущая и блогер Айза Долматова отреагировала на новость о свадьбе ее бывшего мужа — рэпера Гуфа (Алексей Долматов). Она заявила, что больше не намерена общаться с экс-супругом.

Гуф узаконил отношения со своей возлюбленной Юлией Королевой 21 декабря. После этого события Долматова устроила сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories, предложив задать ей интересующие вопросы. Разумеется, некоторые из них касались женитьбы ее экс-супруга. Судя по словам блогера, она позитивно отреагировала на эту новость.

«Я от всей души поздравляю!!! Я всегда желала Леше только счастья и здоровья!» — написала рэп-исполнительница.

Айза Долматова заявила после свадьбы Гуфа, что никогда не будет с ним общаться
Prt Scr instagram.com / @aizalovesam

Один из подписчиков уточнил, есть ли шансы, что телеведущая снова будет общаться с Долматовым. Однако ответ знаменитости был категорически отрицательным.

«Нет. Такого никогда не будет. У меня на него жесткие границы», — пояснила Долматова.

Гуф и его бывшая супруга прожили в браке около шести лет. За это время у пары родился сын Сами. После развода с рэпером блогер вышла замуж за серфера Дмитрия Анохина, с которым впоследствии тоже развелась. У рэп-исполнительницы есть сын Элвис от второго брака.

Ранее Айза Долматова обратилась к своим бывшим мужчинам. Например, она извинилась перед певцом Олегом Майами, с которым у нее был роман после второго развода.

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свадьба гуф долматова
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