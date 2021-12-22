Коммунальные службы Петербурга создают видимость работы в центре, пока районы утопают в снегу

Больше трех недель жители Санкт-Петербурга пытаются достучаться до городских властей с просьбой расчистить дороги и тротуары от гор снега, которые уже прозвали «эльбрусами». Раньше коммунальных служб и вовсе не было видно, но после массовых жалоб горожан они принялись за работу, но не за ту, которую от них ожидали.

Очевидцы выкладывают в Сети фото и видео, на которых видно, как коммунальщики создают видимость работы, стоя на одном месте с заведенной снегоуборочной машиной. А некоторые дворники перекидывают снег с одного сугроба на другой. На днях в Сети появилось видео, как на Московском проспекте работник спецтехники чистит снег там, где его нет. Видео вызвало массу негодований жителей районов, в которых коммунальщиков не было с прошлого года.

Prt Scr Telegram / 1703

«Это называется царапать асфальт и тратить топливо. Вредительство чистой воды», — написал пользователь Сети.

«Какой ужас! В Курортном районе снегоуборочной техники не видно с начала декабря, ходить просто невозможно, а про матерей с колясками я вообще молчу. Создают видимость работы в центре города, а на окраины всем наплевать. Сколько жалоб уже написано, а все без толку», — негодует жительница Петербурга.

Невские Новости / Карина Зварич

Для кого-то ситуация показалась забавной, ведь даже после того, как губернатор Петербурга Александр Беглов по телефону и на камеру раскритиковал работу коммунальщиков, ничего не изменилось.

«В городе убирают так же, как и градоначальник отчитывает коммунальщиков по телефону: все постановка. Давно нам пора привыкнуть, что снег «неожиданный», а своевременная его расчистка — что-то из разряда невозможного», — написал мужчина.

Федеральное агентство новостей /

Однако многих ситуация в городе все же пугает. Бездействие коммунальщиков не только приводит к пробкам и трудностям в передвижении, но и к травмам. Нависшие над Петербургом сосульки сваливаются на головы людям, а наледь на дорогах приводит к массовым ДТП на дорогах. Александр Беглов продолжает говорить о том, что работа по уборке снега в городе оставляет желать лучшего, но это максимум его усилий, которые он приложил в решении данной проблемы.