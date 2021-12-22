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Ученые из Университета Кардиффа допустили существование жизни в облаках Венеры

Наука
Ученые из Университета Кардиффа допустили существование жизни в облаках Венеры
pixabay.com

Лондон, 22 декабря. Жизнь на Венере может скрываться в облаках, в которых есть условия для существования форм, неплохих на те, которые известны людям в данный момент, заявила группа исследователей, включающая ученых из Университета Кардиффа.

Существование жизни на Венере возможно благодаря аммиаку, который гипотетические микроорганизмы могли бы производить в ее облаках. В этом случае цепь химических реакций может приводить к образованию кислорода, заявляют авторы работы, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые смоделировали химические процессы в облаках Венеры. Они смогли определить химический путь, который бы помог жизни нейтрализовать кислую среду этой планеты с помощью создания пригодного для обитания других организмов пространства.

Ученые из Университета Кардиффа допустили существование жизни в облаках Венеры
pixabay.com /

Аммиак способен нейтрализовать серную кислоту, что сделало бы облачный покров пригодным для обитания средой. Впрочем, эта гипотеза является не первой моделью, которая допускает существование жизни на Венере. Ранее ученый Ракеша Могул заявил, что обнаружил на ней признаки фотосинтеза.

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космос венера инопланетная жизнь
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