Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 19:34
19:32
Общество
«Лига справедливости Зака Снайдера» возглавила топ-10 «КиноПоиска»
19:32
Армия
Шойгу: ВС РФ являются гарантом мирного урегулирования в Сирии и Карабахе
19:30
Общество
Тут кошмар: актриса Светлана Крючкова оценила уборку снега в центре Петербурга
19:30
Общество
Лана Вачовски высказалась о возможности продолжения «Матрицы»
19:27
Экономика
Оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал изображения электромобиля E-NEVA
19:26
Общество
Студия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
19:23
Общество
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Петербурга в Хургаду с 25 декабря
19:22
Политика
Лавров посоветовал генсеку НАТО Столтенбергу покинуть занимаемый пост
19:21
Происшествия
Полиция задержала мать детей, найденных в овраге под Саратовом
19:17
Происшествия
Несколько человек выпрыгнули из окон горящего здания салона красоты в Аткарске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Работникам культуры ДНР вручили денежные сертификаты
Общество
Работникам культуры ДНР вручили денежные сертификаты
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Донецк, 22 декабря. В Донецкой Народной Республике подвели итоги работы 2021 года в сфере культуры. Лучшим библиотекарям, преподавателям сферы культуры и руководителям сельских клубов были вручены сертификаты на 50 тысяч рублей. Об этом информационному агентству «Новороссия» рассказали в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

Представители Шахтерского техникума кино и телевидения имени Ханжонкова и Донецкого художественного колледжа получили почетные грамоты правительства республики.

2021 был объявлен годом культуры в ДНР. За этот период в республике было организовано более 100 культурных мероприятий.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении суммы выплат для семей с детьми в ДНР. Индексация детских пособий проводится в республике ежегодно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Работникам культуры ДНР вручили денежные сертификаты
днр культура сертификат мероприятие
Комментировать