Работникам культуры ДНР вручили денежные сертификаты

Донецк, 22 декабря. В Донецкой Народной Республике подвели итоги работы 2021 года в сфере культуры. Лучшим библиотекарям, преподавателям сферы культуры и руководителям сельских клубов были вручены сертификаты на 50 тысяч рублей. Об этом информационному агентству «Новороссия» рассказали в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

Представители Шахтерского техникума кино и телевидения имени Ханжонкова и Донецкого художественного колледжа получили почетные грамоты правительства республики.

2021 был объявлен годом культуры в ДНР. За этот период в республике было организовано более 100 культурных мероприятий.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении суммы выплат для семей с детьми в ДНР. Индексация детских пособий проводится в республике ежегодно.