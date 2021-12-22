Песков заявил об отсутствии единого мнения по индексации выплат работающим пенсионерам

Москва, 22 декабря. Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам пока обсуждается. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема требует тщательной проработки, а единая позиция пока не сформирована.

Глава государства Владимир Путин поручил правительству рассмотреть и представить предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров до 1 февраля текущего года. Кабмин выполнил поручение, но, поскольку в представленных документах прослеживалось «поливариантное видение» вопроса, работу решено было продолжить.

Песков подтвердил, что поручение президента выполнено — предложения представлены. Теперь их следует тщательно проработать.

«Здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс вся ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», — пояснил он.

Выплаты работающим пенсионерам в России не индексируются с 2016 года. Такое решение было принято для уменьшения нагрузки на ПФР. В то же время пенсии неработающих пенсионеров ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции, ежемесячная прибавка каждый год в среднем составляет до тысячи рублей. В 2021 году страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы с 1 января на 6,3%.