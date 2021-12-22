«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Киев, 22 декабря. Украинская компания «Нафтогаз» подала в Еврокомиссию жалобу на российский «Газпром». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Нафтогаза».

Компания обратила внимание, что «Газпром» резко сократил продажу топлива на европейском спотовом рынке при растущем спросе. Кроме того, как считает «Нафтогаз», российская компания ограничивает возможности других поставщиков использовать свои трубопроводы. Украинская сторона также заявила о создании «Газпромом» искусственного дефицита газа в Европе и попросила Еврокомиссию принять соответствующие меры.

«Газпром» второй день подряд отказывается бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа». При этом, как подчеркнул холдинг, обязательства перед покупателями выполняются в полном объеме. Однако на фоне холодов спрос на газ в Европе значительно вырос. Вслед за ним цены на голубое топливо достигли рекордных 2000 долларов за тысячу кубометров.