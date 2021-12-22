Пенсионеры гарантированно сохранят 14 тысяч рублей в случае списания долгов

Москва, 22 декабря. Новый закон, вступающий в силу с февраля 2022 года, запретит судебным приставам списывать с должников половину их пенсий, сообщает «Федерал пресс».

Действовавший ранее закон позволял приставам списывать в счет погашения долга до половины пенсии. Поскольку размер пенсий не у всех высокий, люди с небольшими доходами оказывались в трудной ситуации, практически оставаясь без средств к существованию.

Новый закон не запрещает взимать долги с пенсий, однако теперь суммы будут другими. На счетах пенсионеров всегда должна оставаться сумма, равная размеру прожиточного минимума. Списывать за долги можно только те деньги, которые пенсионер получает сверх прожиточного минимума. В следующем году размер прожиточного минимума составит 13 793 рубля.

Мошенники звонят россиянам от имени ПРФ и предупреждают о сокращении пенсии. Напуганные пенсионеры на самом деле переводили деньги злоумышленникам. Об обманной схеме узнали в Центробанке России и в крупнейших банках.