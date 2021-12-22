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Президентский совет Ливии объявил о примирении с вооруженными группами

Весь мир
Президентский совет Ливии объявил о примирении с вооруженными группами
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 22 декабря. Президентский совет (ПС) Ливии объявил о заключении перемирия с вооруженными группировками и отмене принятых кадровых перестановках в военном ведомстве.

Неделей ранее вооруженные формирования окружили офисы Президентского совета, главы правительства и министерства обороны. Они также опубликовали заявление, угрожая властям «плачевными последствиями» после недавнего решения отстранить командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана. Одновременно противоборствующие им группировки переместились из городов Аз-Завия и Мисурата и пригрозили атаковать Триполи.

Чтобы избежать эскалации и риска возобновления вооруженного конфликта, Президентский совет, выступающий в качестве верховного главнокомандующего армией, заключил соглашение с боевиками. В ходе переговоров, состоявшихся во вторник вечером между заместителем главы ПС Мусой аль-Кони, кандидатом в президенты и временно отстраненным премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой и лидерами бандформирований, достигнута договоренность о прекращении споров и избежании конфликта.

По итогам заседания Президентский совет опубликовал заявление, подтверждающее отсрочку выполнения решения о назначении генерал-майора Абдель Кадера Мансура командующим военным округом Триполи до дальнейшего уведомления. Это означает, что прежде уволенный Абдель Бассет Марван остается на своем посту.

В результате перемирия ситуация в столице стабилизировалась. На улицы вернулось движение после устранения земляных насыпей, возобновилась работа школ и университетов.

Триполи находится под контролем большого числа вооруженных группировок, связанных с министерствами обороны и внутренних дел ПНЕ и с Президентским советом, конкурирующих друг с другом за сферы влияния. Сменявшиеся годами ливийские органы власти потерпели неудачу объединить, распустить или разоружить эти формирования.

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ливия
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