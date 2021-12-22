Разведенный Лепс проведет новогоднюю ночь с Лободой на Рублевке

Москва, 22 декабря. Официально разведенный певец Григорий Лепс встретит Новый год в компании украинской звезды Светланы Лободы. Артисты выступят в Барвихе.

Шоу в одном из ресторанов самого дорогого района Рублевки начнется в 21:00. Самое бюджетное место в заведении будет стоить 85 тысяч рублей, чуть ближе к сцене — 144 тысячи рублей. Поклонники Лепса и Лободы могут заказать столики для VIP-персон за 340 тысяч рублей, пишет kp.ru.

В стоимость билета включено не только красочное шоу с участием звезд первой величины, но и блюда, алкогольные напитки. Меню утверждают отдельно с каждым гостем. Лепс и Лобода являются самыми высокооплачиваемыми звездами на новогодних корпоративах. Их гонорары за выступление варьируются от 10 до 15 млн рублей.

Лепс развелся со второй женой Анной Шаплыковой 20 декабря. Экс-супруге перешел успешный ювелирный бизнес. В минувшем году ООО «Компания «Джи Эл Джуелри»» заработала 18 млн рублей. По данным источника, это предприятие является финансово стабильным в отличие от других компаний артиста, которые «лихорадило в период пандемии.