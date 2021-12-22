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Кедми: антироссийская риторика Вашингтон основана на примитивном подходе

Армия
Кедми: антироссийская риторика Вашингтон основана на примитивном подходе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 декабря. Руководство США и ведущие американские СМИ используют на удивление поверхностный подход в своей пропагандистской кампании о якобы готовящемся «вторжении российских войск на Украину». Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми напомнил, что попытка прорыва двух катеров ВМСУ через Керченский пролив в 2018 году также была осуществлена на основе «подачи американских друзей». Нынешняя истерика киевских политиков была сочтена в Вашингтоне благоприятным фоном для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, предположил Кедми.

«Раз "вторжения" нет, то можно всех напугать, что завтра российская армия раздавит "несчастную Украину". А если "вторжения" нет, можно сказать: Байден так напугал, так напугал, что Россия отменила "вторжение". Определенные круги и сейчас пытаются это так представить», — высмеял спикер антироссийскую риторику Запада.

По его словам, определенные политические силы в США пытаются повысить пошатнувшийся авторитет Джо Байдена именно такими примитивными метолами.

Ранее Кедми объяснил, почему американские власти будут вынуждены пойти на диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности и гарантий безопасности РФ. О возможности проведения новых переговоров между Путиным и Байденом до конца нынешнего года информировал «Царьград».

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украина россия сша кедми
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