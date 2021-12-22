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«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара Алексеенко

Политика
«Единая Россия» приостановила членство задержанного мэра Краснодара Алексеенко
admkrai.krasnodar.ru  /  Официальный сайт администрации Краснодарского края

Краснодар, 22 декабря. Президиум регионального политсовета приостановил членство в «Единой России» задержанного мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ЕР в городе.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении участника объединения его членство в партии приостанавливается. В пресс-службе регионального отделения уточнили, что это стандартная процедура.

«Президиум регионального политсовета приостановил членство в "Единой России" мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Решение принято в соответствии с уставом партии 22 декабря», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Алексеенко стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере. Мэр Краснодара в 2018 году подписал документ о принятии многоквартирного дома в Прикубанском округе. Действие было совершено в обмен на дорогостоящее оружие.

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единая россия краснодар алексеенко
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