Дмитрий Соловьев детально рассказал о нападении возле караоке-бара

Москва, 22 декабря. Фигурист Дмитрий Соловьев подробно рассказал об инциденте возле столичного караоке-бара, где его избили незнакомые мужчины. Спортсмен в деталях описал начало конфликта и нападение.

Пострадавший Соловьев находится в больнице после случившегося в ночь на 21 декабря. Он записал видео из палаты, оказавшееся в распоряжении РЕН ТВ. На кадрах олимпийский чемпион рассказывает, что вышел из заведения примерно на минуту позже, чем его девушка со своей подругой, вместе с которыми он отдыхал.

«И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно [ответили]. Они очень агрессивно сразу повели себя», — вспомнил фигурист.

По словам спортсмена, парней было трое, причем один из них вел себя адекватно и пытался успокоить приятелей. Этот мужчина говорил другим, что они не правы. Однако двое других участников конфликта начали хамить и отвечать резкими словами, а впоследствии перешли к применению физической силы.

«Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах». Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия», — поделился Соловьев.

Как утверждает олимпийский чемпион, он не угрожал нападавшим и просто напомнил им о камерах, однако в ответ получил еще два удра. После этого фигурист решил вызвать полицию. Идти на мировую с избившими его мужчинами спортсмен не намерен.

Как ранее сообщило МВД, Соловьев отказался от медицинской помощи после избиения. Олимпийский чемпион обратился к врачам лишь через некоторое время после инцидента.