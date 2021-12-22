Песков: Россия готова предпринимать необходимые меры в ответ на агрессивные выпады США

Москва, 22 декабря. Россия для обеспечения своей безопасности готова дать военно-технический ответ на агрессивные выпады США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что РФ в ответ на враждебные действия США применит адекватные меры, в том числе военно-технического характера. Он отметил, что речь идет о шагах, которые гарантируют безопасность страны.

«Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и сдерживающего, взаимосдерживающего паритета», — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что более подробной информации по этому поводу предоставить не может.

Во время расширенного заседания коллегии Минобороны Путин подчеркнул, что Россия имеет полное право обеспечивать национальную безопасности всеми доступными способами, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что российский лидер может провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом до конца текущего года. Однако пока четких договоренностей по этому поводу нет.