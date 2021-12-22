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Эксперты Кембриджского университета изучили отпечаток древней многоножки с севера Англии

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 14:32
Наука
Эксперты Кембриджского университета изучили отпечаток древней многоножки с севера Англии
wikipedia.org  /  Ghedoghedo /CC BY-SA 3.0

Лондон, 22 декабря. Палеонтологи случайно обнаружили в Англии древнюю окаменелость, на которой отпечаталась огромная многоножка. Эксперты Кембриджского университета описали параметры беспозвоночного.

Отпечаток нашли в отложениях каменноугольного периода на севере страны три года назад. На пляже в Нортумбрии раскололся валун, что обнажило окаменелость, рассказал один из авторов исследования Нил Дейвис.

Выяснилось, что в длину многоножка достигала около трех метров, масса тела была больше 50 килограммов. Она имела около 30 пар ног и сегментов. Это крупнейшее из известных науке беспозвоночных, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the Geological Society.

Группа исследователей из Китая, Великобритании и Канады ранее опубликовала описание яйца динозавра с сохранившимся эмбрионом внутри. Яйцо было найдено в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу в Китае. Эксперты идентифицировали его как овирапторозавра — представителя пернатых динозавров-теропод.

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палеонтология Окаменелость многоножка
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