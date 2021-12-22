Новый авианосец ВМС Франции получит катапульты американского производства

Вашингтон, 22 декабря. Представители Государственного департамента США сообщили об одобрении поставок крупной партии оборудования для строительства перспективного авианосца ВМС Франции.

Из США во Францию будут доставлены аэрофинишеры AAG, палубные электромагнитные катапульты типа EMALS и другие элементы оснащения нового авианосца французских ВМС. Общая сумма контракта может превысить 1,3 миллиарда долларов, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Установка катапульт и аэрофинишеров американского производства на французский атомный авианосец запланирована в 2033 году, она будет выполняться персоналом из США.

Ранее стало известно об уязвимости авианосных группировок ВМС США перед новейшими российскими ракетами с гиперзвуковой скоростью полета. О решительной реакции ВКС РФ на попытку французского истребителя Rafale приблизиться к Крымскому полуострову информировал «Царьград».