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Новый авианосец ВМС Франции получит катапульты американского производства

Армия
Новый авианосец ВМС Франции получит катапульты американского производства
U.S. Navy  /  PD

Вашингтон, 22 декабря. Представители Государственного департамента США сообщили об одобрении поставок крупной партии оборудования для строительства перспективного авианосца ВМС Франции.

Из США во Францию будут доставлены аэрофинишеры AAG, палубные электромагнитные катапульты типа EMALS и другие элементы оснащения нового авианосца французских ВМС. Общая сумма контракта может превысить 1,3 миллиарда долларов, отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Установка катапульт и аэрофинишеров американского производства на французский атомный авианосец запланирована в 2033 году, она будет выполняться персоналом из США.

Ранее стало известно об уязвимости авианосных группировок ВМС США перед новейшими российскими ракетами с гиперзвуковой скоростью полета. О решительной реакции ВКС РФ на попытку французского истребителя Rafale приблизиться к Крымскому полуострову информировал «Царьград».

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