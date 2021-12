Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы

Верховный суд Великобритании признал право лидера оппозиции Хуана Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о запасе слитков на общую сумму 1,6 млрд евро. Сообщение появилось на официальном сайте высшей судебной инстанции страны.

Judgment has been handed down this morning in the case of Her Majesty’s Attorney General (Respondent) v Crosland (Appellant) – UKSC 2021/0160https://t.co/efr466zac9 pic.twitter.com/ht7fgwhvp7