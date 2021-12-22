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Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы

Весь мир
Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы
 /  Федеральное агентство новостей

Верховный суд Великобритании признал право лидера оппозиции Хуана Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о запасе слитков на общую сумму 1,6 млрд евро. Сообщение появилось на официальном сайте высшей судебной инстанции страны.

В решении суда говорится, что Гуйадо «четко и недвусмысленно» признается президентом. Это означает, что теперь он имеет право подать апелляцию на владение золотым запасом страны. Отмечается, что суду низшей инстанции все равно необходимо будет рассмотреть вопрос о том, следует ли учитывать решения венесуэльских судов при обсуждении того, кто в конечном итоге контролирует запасы.

Представитель администрации Гуайдо Джейн Вессел рассказала, что оппозиция в случае получения контроля над слитками планирует сохранить их в рамках «усилий по обеспечению безопасности финансовых активов Венесуэлы за рубежом».

«Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать, что решения Венесуэлы, на которые опиралась сторона Мадуро, не заслуживают признания английским судом, поскольку они не являются решениями независимой судебной власти, уважающей верховенство закона», — сказала она.

Юрист, представляющий интересы Центрального банка Венесуэлы, Сарош Зайвалла, в свою очередь, предупредил, что из-за такого решения иностранные правительства «дважды подумают» о хранении активов в Великобритании.

«Они опираются на доктрину 19-го века и может иметь эффект утверждения нового подхода к смене режима, что имеет потенциально серьезные и неблагоприятные последствия для Великобритании как надежного хранилища суверенных активов», — сказал он.

Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы
wikipedia.org / Andrzej Barabasz (Chepry) / CC BY-SA 4.0

МИД Венесуэлы, в свою очередь, выпустил официальное заявление, в котором отверг решение Верховного суда Великобритании и обвинил его в нарушении норм международного права, конституционного порядка страны и британского законодательства. В ведомстве назвали действия Лондона «мошенничеством с целью захвата вверенных ему ресурсов».

Пиар-ход

По мнению ведущего научного сотрудника Центра политических исследований Латинской Америки РАН Андрея Пятакова, подобное решение суда Великобритании не более чем «пиар-ход», направленный на обеление собственного имени и поддержании статуса «независимого государства».

«Скорее всего, это сделано как пиар-ход — Великобритания не отвернулась от проекта Гуайдо. Потому что его поддержка в Евросоюзе тает, и этот шаг не столько поддержка его, сколько способ для Британии показать свою независимую политику. США ранее замораживали венесуэльские активы в пользу оппозиции и команды Гуайдо, но никакого политического эффекта внутри страны не имело. Это скорее обслуживало коррупционные интересы команды оппозиционера, чем как-то усиливало их политический капитал. Цель — продолжать давление на Венесуэлу и лишить их международных валютных и золотых запасов. США, Великобритания и еще ряд стран уже замораживали активы, но это та реальность, в которой Каракас живет уже длительное время», — отмечает эксперт.

Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы
Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Касательно того, может ли Гуайдо с помощью этих средств реализовать свою операцию «Гедеон» Пятаков считает, что оппозиционный лидер, безусловно, в праве попытаться сделать что-то подобное, но без одобрения США и других стран у него это не выйдет. Да и в целом политик уже «отыгранная фигура» в Венесуэле и мире.

«Подобные операции не могут быть не санкционированы со стороны ЦРУ и так далее. Теоретически он, конечно, может потратить на это деньги, но в условиях уменьшающихся политических связей это очень сокращает его взаимодействие с политическими и силовыми ведомствами. А без их одобрения такие операции не проводятся. Он может попытаться, но шансы на реализацию очень малы. Гуайдо уже полностью растерял внутреннее доверие и продолжает терять международную поддержку. Я думаю, что ставка если и будет делаться, то на кого-то другого, но точно не на него. Ему было предоставлено избыточное количество шансов, которыми он воспользовался, но, конечно, цели не достиг», — заключил эксперт.

Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы
Федеральное агентство новостей /
 

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Все новости / Весь мир / Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы
великобритания суд николас мадуро венесуэла хуан гуайдо
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