Латиноамериканист Пятаков объяснил, почему Лондон допустит Гуайдо к золотому запасу Венесуэлы

Верховный суд Великобритании признал право лидера оппозиции Хуана Гуайдо претендовать на золото Венесуэлы, которое хранится в Банке Англии. Речь идет о запасе слитков на общую сумму 1,6 млрд евро. Сообщение появилось на официальном сайте высшей судебной инстанции страны.

Judgment has been handed down this morning in the case of Her Majesty’s Attorney General (Respondent) v Crosland (Appellant) – UKSC 2021/0160https://t.co/efr466zac9 pic.twitter.com/ht7fgwhvp7 — UK Supreme Court (@UKSupremeCourt) December 20, 2021

В решении суда говорится, что Гуйадо «четко и недвусмысленно» признается президентом. Это означает, что теперь он имеет право подать апелляцию на владение золотым запасом страны. Отмечается, что суду низшей инстанции все равно необходимо будет рассмотреть вопрос о том, следует ли учитывать решения венесуэльских судов при обсуждении того, кто в конечном итоге контролирует запасы.

Представитель администрации Гуайдо Джейн Вессел рассказала, что оппозиция в случае получения контроля над слитками планирует сохранить их в рамках «усилий по обеспечению безопасности финансовых активов Венесуэлы за рубежом».

«Мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать, что решения Венесуэлы, на которые опиралась сторона Мадуро, не заслуживают признания английским судом, поскольку они не являются решениями независимой судебной власти, уважающей верховенство закона», — сказала она.

Юрист, представляющий интересы Центрального банка Венесуэлы, Сарош Зайвалла, в свою очередь, предупредил, что из-за такого решения иностранные правительства «дважды подумают» о хранении активов в Великобритании.

«Они опираются на доктрину 19-го века и может иметь эффект утверждения нового подхода к смене режима, что имеет потенциально серьезные и неблагоприятные последствия для Великобритании как надежного хранилища суверенных активов», — сказал он.

wikipedia.org / Andrzej Barabasz (Chepry) / CC BY-SA 4.0

МИД Венесуэлы, в свою очередь, выпустил официальное заявление, в котором отверг решение Верховного суда Великобритании и обвинил его в нарушении норм международного права, конституционного порядка страны и британского законодательства. В ведомстве назвали действия Лондона «мошенничеством с целью захвата вверенных ему ресурсов».

Пиар-ход

По мнению ведущего научного сотрудника Центра политических исследований Латинской Америки РАН Андрея Пятакова, подобное решение суда Великобритании не более чем «пиар-ход», направленный на обеление собственного имени и поддержании статуса «независимого государства».

«Скорее всего, это сделано как пиар-ход — Великобритания не отвернулась от проекта Гуайдо. Потому что его поддержка в Евросоюзе тает, и этот шаг не столько поддержка его, сколько способ для Британии показать свою независимую политику. США ранее замораживали венесуэльские активы в пользу оппозиции и команды Гуайдо, но никакого политического эффекта внутри страны не имело. Это скорее обслуживало коррупционные интересы команды оппозиционера, чем как-то усиливало их политический капитал. Цель — продолжать давление на Венесуэлу и лишить их международных валютных и золотых запасов. США, Великобритания и еще ряд стран уже замораживали активы, но это та реальность, в которой Каракас живет уже длительное время», — отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Игорь Петрашевич

Касательно того, может ли Гуайдо с помощью этих средств реализовать свою операцию «Гедеон» Пятаков считает, что оппозиционный лидер, безусловно, в праве попытаться сделать что-то подобное, но без одобрения США и других стран у него это не выйдет. Да и в целом политик уже «отыгранная фигура» в Венесуэле и мире.

«Подобные операции не могут быть не санкционированы со стороны ЦРУ и так далее. Теоретически он, конечно, может потратить на это деньги, но в условиях уменьшающихся политических связей это очень сокращает его взаимодействие с политическими и силовыми ведомствами. А без их одобрения такие операции не проводятся. Он может попытаться, но шансы на реализацию очень малы. Гуайдо уже полностью растерял внутреннее доверие и продолжает терять международную поддержку. Я думаю, что ставка если и будет делаться, то на кого-то другого, но точно не на него. Ему было предоставлено избыточное количество шансов, которыми он воспользовался, но, конечно, цели не достиг», — заключил эксперт.