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Комитет парламента Ливии по выборам призвал Агилу Салеха вернуться на пост спикера
Весь мир
Комитет парламента Ливии по выборам призвал Агилу Салеха вернуться на пост спикера
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 22 декабря. Глава комитета по наблюдению за президентскими и парламентскими выборами Хади аль-Сагир объявил об отставке. Причиной такого решения стала неспособность Высшей избирательной комиссии (ВИК) провести голосование в срок. Мероприятие запланировано на 24 декабря.

Он направил официальное письмо сложившему полномочия спикера Палаты представителей Агиле Салеху с разъяснениями о возможном переносе.

«Высший избирательный комитет столкнулся с рядом препятствий, которые не смог решить в установленные сроки. Среди них технические и судебные нарушения, а также проблемы в области безопасности», — говорится в послании.

Хади аль-Сагир также обратился в Агиле Салеху с призывом вернуться на должность председателя Палаты представителей Ливии для восстановления политического процесса и устранения препятствий и трудностей, с которыми сталкиваются компетентные органы для реализации закона о выборах.

«Необходимо, чтобы вы возобновили работу непосредственно в качестве главы парламента и руководили его сессиями. Это позволит обеспечить приверженность национальным усилиям по продвижению внутренних интересов государства и перерисовать дорожную карту в соответствии с изменениями, произошедшими в результате препятствования проведению плебисцита», — указал политик.

Агила Салех сложил полномочия спикера Палаты представителей три месяца назад для участия в выборах. Это является одним из главных условий законодательства для регистрации в качестве кандидата на пост президента страны.

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выборы ливия палата представителей агила салех
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