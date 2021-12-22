Тарасов ответил Бузовой после скандала на Fashion TV

Москва, 22 декабря. Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал скандал на премии Fashion TV, который устроила его экс-супруга, певица Ольга Бузова. По мнению спортсмена, неожиданно начавшего музыкальную карьеру, Бузова просто хотела его унизить.

Тарасов заявил, что Бузовой не было в списке приглашенных. Именно поэтому он пошел на мероприятие, чтобы поддержать клип певицы Марго Овсянниковой, в котором сыграл главную роль.

«Она хотела меня зацепить, принизить даже, а я просто сидел улыбался. После этого я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня», — поделился футболист со «СтарХитом».

После скандала многие артисты поддержали Тарасова. Певец Сергей Лазарев написал в соцсетях, что экс-избранник Бузовой поступил по-мужски. А его коллега Николай Басков посоветовал Тарасову «не париться» из-за случившегося.

Ежегодная премия Fashion TV состоялась 20 декабря в Москве. Присутствовавшая на церемонии Бузова отпустила «шпильку» в адрес Тарасова. Светская львица заявила, что сейчас бывший муж сидит на галерке и «кусает локти», поскольку потерял самую популярную девушку страны, пишет «Вечерняя Москва».

Супруга футболиста Анастасия Костенко отреагировала на провокационные слова Бузовой. Она напомнила певице слова Максима Горького о привязке к прошлому.