Альгис Микульскис об очередном бегстве Петра Порошенко с Украины

В минувшую пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко снова покинул территорию страны. На этот раз — спасаясь от ареста по обвинению в государственной измене. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассказывает о причинах этого бегства и проводит параллели с незавидной судьбой другого опального лидера — Михаила Саакашвили.
Внешняя политика Украины — если, конечно, к действиям ведомства Дмитрия Кулебы применим термин «политика» — давно и прочно занимает верхние строчки хит-парада самых нелепых явлений в мире. Чтобы убедиться в этом, достаточно задействовать любой поисковый ресурс интернета и сделать запрос по ключевой фразе «Киев требует…» Однако и на внутренних фронтах Поднепровья, если присмотреться, происходят вещи не менее фееричные.
До некоторых пор главным символом кипучей деятельности профессиональных украинцев были драки депутатов Верховной рады и ораторские упражнения Виталия Кличко. Народные избранники и киевский «голова», безусловно, талантливы, но вот беда: их некогда искрометные репризы, похоже, немного устарели, а почтеннейшая публика продолжает требовать искусства. И вот на днях президент Владимир Зеленский, видимо, вспомнив о своем сценическом прошлом и об уважении к зрителю, решил обогатить внутриполитическую программку новым пунктом следующего содержания: «Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене».
О том, что Порошенко присвоен статус подозреваемого в предательстве, 20 декабря сообщил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, а пресс-служба Государственного бюро расследований прояснила детали обвинения:
«Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен».
Если расшифровать язык этого официального заявления, то получается, что под эгидой Петра Порошенко была создана преступная группа, которая поставляла на государственные теплоэлектростанции уголь, купленный в Донбассе, выдавала его за уголь, купленный в ЮАР, отправляла себе в карманы разницу в цене и при этом «спонсировала террористов». В принципе, для постмайданной Украины, чье второе имя — коррупция, схема вполне годная. Но, как оказалось, еще и вполне вскрываемая. Дело в том, что после первой же поставки топлива из Южного полушария выяснилось: африканское «черное золото» непригодно для использования на украинских ТЭС — оно почему-то категорически отказывалось гореть… А покупать подходящие марки угля в России не позволяла гордость и лозунг: «Москаляку на гилляку!», — ставший к тому времени едва ли ни национальной идеей. В общем, окружение президента покумекало и решило: раз уж, согласно законодательству, Донбасс — территория Украины, то почему бы не провернуть «выгодное дельце»? И страну обогреем, и сами в накладе не останемся.
Это, так сказать, публичная версия причины нынешних уголовных приключений одиозного украинского экс-лидера. А если копнуть глубже? А вот если копнуть, то картина проявляется совсем другая.
Все эти свежие «преследования» Петра Алексеевича, похоже, имеют под собой второе дно. Например, Владимиру Зеленскому крайне важно канализировать общественное внимание в сторону от выступлений того же бывшего главы президентского офиса Андрея Богдана с его историями о «кокаиновом экспириенсе» высших эшелонов киевской власти. К тому же грядущая, судя по всему, энергетическая катастрофа… Поговаривают уже, что вскоре придется запустить все 15 украинских ядерных энергоблоков. А это в условиях происходящего в стране полного управленческого — как бы помягче выразиться? — «кризиса» вполне может обернуться таким же полным — опять-таки, как бы помягче выразиться? — «апокалипсисом».
Да еще рушащийся рейтинг действующего президента, судя по всему, сильно приукрашенный уровнем в 27%. Да еще армия так называемых «порохоботов», прошедшая горнило боевых действий и готовая снова взяться за автоматы, отстаивая авторитет своего бывшего Главкома. Который, кстати, тоже не сидит сложа руки, но, демонстративно проигнорировав процедуру вручения повестки на допрос и улетев сначала в Турцию, а затем в Польшу, «выкатил» Зеленскому «встречный иск».
«Кто является государственным изменником: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса — или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины — или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 миллиарда у российского “Газпрома“ и прекратив покупку российского газа и российского электричества, или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто, как Зеленский, купил на 3 миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО? Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям — это переход красных линий. Это уже не шутки. Шутки кончились. И за это придется отвечать», — грозно отреагировал Порошенко в своем Telegram-канале на предъявленные ему обвинения.
Стоит заметить, что нынешняя «политическая эмиграция» — далеко не первая в карьере Петра Алексеевича. Он уже уезжал из страны и в 2019-м, и в 2020-м. В ситуации, когда ты являешься фигурантом 15 уголовных дел и имеешь возможность от них скрыться, такое поведение, наверное, по-порошенковски логично.
В январе будущего года он, как Карлсон, обещал вернуться:
«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста “видосиков” господина Зеленского».
Казалось бы, при чем тут Михаил Саакашвили? А при том, что он тоже однажды вернулся.
Ну, что ж… В свете всего происходящего на Украине остается только пожелать победы обеим сторонам этого противостояния и поставить им бессмертную песню группы Queen про шоу, которое должно продолжаться.