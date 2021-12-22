Альгис Микульскис об очередном бегстве Петра Порошенко с Украины

В минувшую пятницу экс-президент Украины Петр Порошенко снова покинул территорию страны. На этот раз — спасаясь от ареста по обвинению в государственной измене. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассказывает о причинах этого бегства и проводит параллели с незавидной судьбой другого опального лидера — Михаила Саакашвили.

Внешняя политика Украины — если, конечно, к действиям ведомства Дмитрия Кулебы применим термин «политика» — давно и прочно занимает верхние строчки хит-парада самых нелепых явлений в мире. Чтобы убедиться в этом, достаточно задействовать любой поисковый ресурс интернета и сделать запрос по ключевой фразе «Киев требует…» Однако и на внутренних фронтах Поднепровья, если присмотреться, происходят вещи не менее фееричные.

До некоторых пор главным символом кипучей деятельности профессиональных украинцев были драки депутатов Верховной рады и ораторские упражнения Виталия Кличко. Народные избранники и киевский «голова», безусловно, талантливы, но вот беда: их некогда искрометные репризы, похоже, немного устарели, а почтеннейшая публика продолжает требовать искусства. И вот на днях президент Владимир Зеленский, видимо, вспомнив о своем сценическом прошлом и об уважении к зрителю, решил обогатить внутриполитическую программку новым пунктом следующего содержания: «Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене».

О том, что Порошенко присвоен статус подозреваемого в предательстве, 20 декабря сообщил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, а пресс-служба Государственного бюро расследований прояснила детали обвинения:

«Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен».

Новостное агентство «Харьков» /

Если расшифровать язык этого официального заявления, то получается, что под эгидой Петра Порошенко была создана преступная группа, которая поставляла на государственные теплоэлектростанции уголь, купленный в Донбассе, выдавала его за уголь, купленный в ЮАР, отправляла себе в карманы разницу в цене и при этом «спонсировала террористов». В принципе, для постмайданной Украины, чье второе имя — коррупция, схема вполне годная. Но, как оказалось, еще и вполне вскрываемая. Дело в том, что после первой же поставки топлива из Южного полушария выяснилось: африканское «черное золото» непригодно для использования на украинских ТЭС — оно почему-то категорически отказывалось гореть… А покупать подходящие марки угля в России не позволяла гордость и лозунг: «Москаляку на гилляку!», — ставший к тому времени едва ли ни национальной идеей. В общем, окружение президента покумекало и решило: раз уж, согласно законодательству, Донбасс — территория Украины, то почему бы не провернуть «выгодное дельце»? И страну обогреем, и сами в накладе не останемся.

Это, так сказать, публичная версия причины нынешних уголовных приключений одиозного украинского экс-лидера. А если копнуть глубже? А вот если копнуть, то картина проявляется совсем другая.

Все эти свежие «преследования» Петра Алексеевича, похоже, имеют под собой второе дно. Например, Владимиру Зеленскому крайне важно канализировать общественное внимание в сторону от выступлений того же бывшего главы президентского офиса Андрея Богдана с его историями о «кокаиновом экспириенсе» высших эшелонов киевской власти. К тому же грядущая, судя по всему, энергетическая катастрофа… Поговаривают уже, что вскоре придется запустить все 15 украинских ядерных энергоблоков. А это в условиях происходящего в стране полного управленческого — как бы помягче выразиться? — «кризиса» вполне может обернуться таким же полным — опять-таки, как бы помягче выразиться? — «апокалипсисом».

Да еще рушащийся рейтинг действующего президента, судя по всему, сильно приукрашенный уровнем в 27%. Да еще армия так называемых «порохоботов», прошедшая горнило боевых действий и готовая снова взяться за автоматы, отстаивая авторитет своего бывшего Главкома. Который, кстати, тоже не сидит сложа руки, но, демонстративно проигнорировав процедуру вручения повестки на допрос и улетев сначала в Турцию, а затем в Польшу, «выкатил» Зеленскому «встречный иск».

Новостное агентство «Харьков» /

«Кто является государственным изменником: тот, кто вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса — или тот, кто из-за подписания разведения войск отдал врагу нашу землю? Тот, кто дал приказ и санкционировал десятки операций, ликвидировавших оккупантов, врагов Украины — или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперацию украинской разведки? Тот, кто обеспечил с 2014 года энергонезависимость государства, выиграв 4 миллиарда у российского “Газпрома“ и прекратив покупку российского газа и российского электричества, или тот, кто на коленях выпрашивает у Путина газ и уголь и покупает у Лукашенко электрическую энергию? Тот, кто, как Зеленский, купил на 3 миллиарда долларов за два года российского угля и угля из ОРДО-ОРЛО? Я хочу подчеркнуть, что предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям — это переход красных линий. Это уже не шутки. Шутки кончились. И за это придется отвечать», — грозно отреагировал Порошенко в своем Telegram-канале на предъявленные ему обвинения.

Стоит заметить, что нынешняя «политическая эмиграция» — далеко не первая в карьере Петра Алексеевича. Он уже уезжал из страны и в 2019-м, и в 2020-м. В ситуации, когда ты являешься фигурантом 15 уголовных дел и имеешь возможность от них скрыться, такое поведение, наверное, по-порошенковски логично.

В январе будущего года он, как Карлсон, обещал вернуться:

«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не дам им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января. И согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста “видосиков” господина Зеленского».

Казалось бы, при чем тут Михаил Саакашвили? А при том, что он тоже однажды вернулся.

Ну, что ж… В свете всего происходящего на Украине остается только пожелать победы обеим сторонам этого противостояния и поставить им бессмертную песню группы Queen про шоу, которое должно продолжаться.