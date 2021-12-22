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EurAsian Times: американскому истребителю F-35 следует избегать встреч с российскими Су-35

Армия
EurAsian Times: американскому истребителю F-35 следует избегать встреч с российскими Су-35
wikipedia.org  /  Rulexip / CC BY-SA 3.0

Нью-Дели, 22 декабря. Российский истребитель Су-35 представляет серьезную угрозу для американского самолета пятого поколения F-35. Об этом пишут аналитики индийского издания EurAsian Times.

Индийские эксперты указали, что Су-35 несет службу не только в ВКС РФ, но и в других странах. У Народно-освободительной армии Китая есть не меньше 24 российских самолетов. «ПолитРоссия» приводит публикацию EurAsian Times в пересказе.

«Вооруженные смертоносными крылатыми ракетами китайского производства PL-15, Су-35 представляют серьезную угрозу для суперсовременных американских самолетов-невидимок F-35 или F-22», — подчеркивают эксперты.

В качестве примера в EurAsian Times привели инцидент 2017 года, когда американский F-22 встретился с российским истребителем Су-35 над Сирией и тут же ретировался от него. Российский самолет относится к поколению 4++, однако он превосходит образцы пятого поколения из США. Эксперты рекомендовали американским летчикам избегать встреч с Су-35, поскольку в ближнем бою он становится крайне опасным противником.

Похожую точку зрения выражали в The National Interest. Обозреватели журнала отметили, что F-35 при встрече с российским истребителем постарается любой ценой избежать дуэли.

Новым конкурентом F-35 может стать и новый легкий истребитель Су-75 Checkmate. По данным Ростеха, новинку можно будет адаптировать под конкретного клиента. При этом стоимость Checkmate остается в три раза ниже чем у американских образцов. Об этом сообщает «Царьград».

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