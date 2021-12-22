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Сотрудники СОМБ напомнили о годовщине отправки российских инструкторов в ЦАР

Весь мир
Сотрудники СОМБ напомнили о годовщине отправки российских инструкторов в ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / 

Москва, 22 декабря. Ровно год назад Россия направила в ЦАР 300 инструкторов для подготовки бойцов национальных сил обороны (FACA). Об этом сообщили сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

«Боевики конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) продолжали наступление на Банги, столицу центральноафриканской республики, в которой должны были пройти всеобщие выборы», — отметили представители отечественных специалистов.

Примечательно, что сообщение СОМБ проиллюстрировано кадром из фильма «Турист», рассказывающем о работе инструкторов в стране. При этом сама картинка выполнена в виде графического рисунка, а значит деятельность граждан РФ вдохновила отдельных зрителей на создание творческого контента.

Россияне, которые прибыли в ЦАР в декабре 2020 года, оказывали правительственным войскам консультативную поддержку и до сих пор официально работают с разрешения Совета безопасности ООН и по приглашению местных властей. В результате эффективного взаимодействия с отечественными специалистами армия сумела ликвидировать основные силы CPC и вернуть в страну мир.

Сотрудники СОМБ напомнили о годовщине отправки российских инструкторов в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее, 15 октября, министр генерального секретариата правительства страны Максим Балалу заявил, что правительство восстановило контроль практически над всеми территориями ЦАР, что стало возможно только благодаря помощи россиян.

В тот же день глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил президенту Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову государственную награду.

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