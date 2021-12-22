Экс-замглавы ФСО Николай Кондратюк назначен представителем Пензенской области в Совфеде

Пенза, 22 декабря. Бывший замглавы Федеральной службы охраны (ФСО) России Николай Кондратюк получил должность представителя Пензенской области в Совфеде. Назначение утвердил губернатор региона Олег Мельниченко.

Место представителя правительства региона в верхней палате федерального парламента оставалось вакантным с октября. Тогда президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову, занимавшую этот пост с сентября 2020 года, уполномоченным по правам ребенка в стране.

«Николай Федорович Кондратюк имеет солидный послужной список – занимал ответственные должности начальствующего и командного состава в правоохранительных органах Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы пензенского кабмина.

Краснодарская дума ранее проголосовала за назначение политика Андрея Алексеенко на пост руководителя местной администрации. До этого он исполнял обязанности мэра города.