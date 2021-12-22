Ростуризм готов вернуть программу кешбэка для детского отдыха в 2022 году

Москва, 22 декабря. Программа кешбэка на отдых в детских лагерях может быть запущена в 2022 году на короткий промежуток времени, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что кешбэк на путевки в лагеря был запущен в России как антикризисная мера. Поэтому для продления программы необходимо соответствующее решение правительства и финансирование, объяснила Догузова.

«Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году», — добавила глава Ростуризма.

По ее словам, благодаря детскому кешбэку в 2021 году свыше 400 тысяч детей смогли отправиться в лагеря со скидкой в 50%. Программа началась 25 мая и продлилась до 31 августа. По данным Ростуризма, наибольшей популярностью у россиян пользовались путевки на Черное море.

Как стало известно ранее, Ростуризм продлит программу туристического кешбэка за поездки по России в 2022 году. Россияне смогут приобрести путевку со скидкой с 18 января по 12 апреля.