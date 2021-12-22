Травмы от петард и дешевые подарки: что ждет знаки зодиака в новогоднюю ночь



Новогодняя ночь — время подарков, веселья и надежд. Как провести ее, чтобы весь год был удачным, и какие опасности подстерегают знаки зодиака за праздничным столом, в беседе с ФАН рассказала астролог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова.

Поскольку в праздничную ночь люди обычно загадывают желания, представителям всех знаков гороскопа астролог рекомендовала делать упор на материальную составляющую — это будет хороший шанс исполнить мечту в виде покупки квартиры или машины.

«Плюс самой главной ночи в году — она проходит как раз, когда Солнце проходит через королевский градус Козерога. Это всегда очень здорово, потому что желания можно и нужно загадывать. И желания в этом году должны быть очень конкретными, осязаемыми: повышение в должности, новая работа, финансовый успех, хороший ремонт жилья или какие-то важные покупки. А вот эмоциональные моменты — любовь, отношения и прочее — лучше приберечь для собственного дня рождения», — сказала астролог.

Эту новогоднюю ночь правильнее встретить либо консервативно дома с семьей, либо наоборот — где-то за границей. По словам, астролога промежуточные варианты — например, пойти в гости к друзьям или поехать в дом отдыха — не очень предпочтительны для встречи 2022 года.

«Самая комфортная ночь в году будет для Девы, Козерога, Рыб и Скорпиона. У них все пройдет так, как хотелось бы: и желанные подарки, и сама встреча Нового года по плану. Тельцы в эту ночь могут ожидать каких-то сюрпризов. Однако я бы рекомендовала Тельцу, Льву и Водолею, несмотря на хороший прогноз, быть аккуратнее с пиротехникой. Скорпионов это тоже касается, но в меньшей степени. Это прямо конкретная опасность», — предупредила Любимова.

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Эмоционально непросто новогодняя ночь пройдет для Весов и Овнов. Как объяснила астролог, возможны конфликты со вторыми половинками. Ракам тоже стоит быть настороже. С одной стороны — они получат хорошие подарки, с другой — все будет идти не по плану и может случиться момент трудного выбора — например, поехать к свекрови или к теще.

«Помимо опасности от пиротехники Водолеев и Львов поджидают «сюрпризы» со стороны близких. Эти знаки обычно отличаются щедростью, и, чтобы у них не было ощущения, что кругом обман, не стоит слишком тратиться на подарки. В этом году масштаб подарков, которые они получат, будет небольшим. Поэтому не надо слишком сильно вкладываться в праздник – откат будет гораздо меньше ожидаемого», — сказала специалист.

Для Стрельцов это время станет идеальным для поведения итогов предыдущего двухлетнего периода. С одной стороны — результаты будут неплохие, но могут остаться какие-то обиды, которые испортят праздничное настроение. Астролог посоветовала им утром 31 января помириться с близкими родственниками и друзьями и поздравить всех с наступающим Новым годом.

«Близнецам надо все пустить на самотек и просто быть тупо в потоке. Не стоит форсировать события, навязывать свою точку зрения, не суетиться: дом украсили — и слава богу! Хочет кто-то приехать в гости — пусть приезжает. Если немного отстраниться, то их праздник не будет омрачен какими-то мелочами», — спрогнозировала Любимова.

Ранее астрологи рассказали о предпочтениях знаков зодиаков в сексе: кто является сторонникам нежностей, а кто предпочитает эксперименты. Например, для Козерогов тема секса является запретной, они не любят говорить о своих желаниях.