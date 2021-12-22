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Газета Variety включила Роднянского в топ-500 самых влиятельных персон из медиаиндустрии

Общество
Газета Variety включила Роднянского в топ-500 самых влиятельных персон из медиаиндустрии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лос-Анджелес, 22 декабря. Американская газета Variety включила продюсера и режиссера Александра Роднянского в список 500 наиболее влиятельных людей из медиаиндустрии. Он оказался единственным представителем России в этом топе.

Роднянский попадает в рейтинг Variety уже в пятый раз. В уходящем году продюсер выпустил фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, получивший Грани-при «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Кроме того, под его началом вышла лента Владимира Битокова «Мама, я дома», попавшая в программу Orizzonti Extra Венецианского фестиваля.

«Он также сотрудничал с «Яндексом» в производстве шести сериалов для российского стрим-сервиса «КиноПоиск HD» и стал первым продюсером за пределами США и Великобритании, подписавшим контракт first look deal с Apple TV+, который предусматривает создание русскоязычных и многоязычных шоу», — указало американское издание.

В план разработки Роднянского входит проект NEOOONOWWW Годфри Реджио. Он будет продюсировать его вместе со Стивеном Содербергом.

Ранее блогер BadComedian нелестно отозвался о Роднянском. Он сравнил продюсера со Сталиным после блокировки обзора на ленту «Чернобыль».

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продюсер роднянский Variety
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