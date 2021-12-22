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Пентагон попытался оправдаться после заявления Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе

Армия
Пентагон попытался оправдаться после заявления Шойгу о подготовке США провокации в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 22 декабря. Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке специалистами частных военных компаний США химической провокации в Донбассе.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что сотрудники американских ЧВК в количестве около 120 человек находятся на востоке Украины, а в населенные пункты Авдеевка и Красный Лиман доставлены контейнеры с химическими веществами неизвестного происхождения. Это может быть использовано для осуществления масштабной и опасной провокации в Донбассе, предупредил Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Представитель Пентагона Кирби попытался оправдать действия граждан США на Украине в ходе брифинга для СМИ.

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — заявил Кирби.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец назвал подготовку США к химической провокации в Донбассе «банальной и лишенной фантазии». Об ироничной реакции МИД РФ на очередные внешнеполитические претензии Вашингтона информировал «Царьград».

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