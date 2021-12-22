Минобороны ЦАР усилит безопасность страны на время новогодних праздников

Банги, 22 декабря. Министр обороны Центральноафриканской Республики Клод Рамо Биро приказал усилить безопасность на время новогодних праздников. Ведомство увеличит количество моторизованных и пешеходных патрулей, сообщает Ndjoni Sango.

«Во время торжеств отдельные жители используют реальное оружие, они стреляют в воздух и тем самым выражают радость. Но в то же время это приводит к панике среди остальных гражданских, что недопустимо. Сказываются годы угнетений со стороны боевиков. По этой причине глава военного ведомства приказал усилить безопасность как в столице, так и в префектурах, увеличив количество пеших и моторизированных патрулей», — рассказали в издании.

В то же время на улицы городов выйдут наиболее подготовленные сотрудники полиции, жандармерии и бойцы правительственной армии (FACA), прошедшие дополнительное обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

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«Эти люди смогут оперативно отреагировать как на рядовые преступления, так и на реальное нападение боевиков, если последние все же осмелятся что-то провернуть. Полученные у союзников знания и опыт позволяют выполнять целый спектр оборонных задач, что не может не радовать. В любом случае, присутствие наших военных и полицейских на улицах успокоит население», — значится в сообщении Ndjoni Sango.

Минобороны также выпустило коммюнике и призвало членов различных бандформирований в очередной раз сложить оружие и начать процесс социализации.

«Наблюдаем явное стремление отдельных лиц любыми средствами запятнать имидж первичной безопасности, вновь обретенной Банги. Правительство предпринимает все возможные действия по стабилизации обстановки и возвращению мира в республику, однако некоторым это не нравится. Поэтому меры, предпринимаемые перед праздниками вполне естественны», — приводит издание слова министра.

Ранее стало известно, что власти усилят военный контингент в префектуре Нана-Мамбере на западе страны.