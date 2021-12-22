Актриса Юлия Снигирь призналась в шопоголизме

Москва, 22 декабря. Звезда триллера «Конец сезона» и криминального сериала «Хороший человек» Юлия Снигирь призналась, что не может пройти мимо красивой вещи.

Избранница актера Евгения Цыганова теряет контроль при виде понравившейся вещи. Она готова на безумные поступки ради пары туфель и шикарного платья.

«Стыдно признаться, но я шопоголик. Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову. Кстати, в Лос-Анджелесе у меня было туго с деньгами, но перед самым отъездом я позволила себе дорогущие ботильоны», — поделилась Снигирь с Tatler.

Звезда кино совершает необдуманные поступки не только ради моды. Родители Снигирь недоумевали, когда она закрутила роман с многодетным Цыгановым. Родственники не принимали артиста, пока он не ушел от своей первой жены Ирины Леоновой. В марте 2016 года у Снигирь родился сын Федор, три года спустя она официально стала супругой Цыганова, пишет Teleprogramma.pro.

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