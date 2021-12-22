Первый замглавы администрации Краснодара Слюсарев может стать исполняющим обязанности мэра

Краснодар, 22 декабря. Исполняющим обязанности мэра Краснодара может стать первый замглавы администрации города Максим Слюсарев. Он занимает свой пост с 16 декабря.

В мэрии Слюсарев руководит работой по вопросам внутренней и молодежной политики, физической культуры и спорта. До ноября 2021 года первый замглавы администрации города был советником губернатора Краснодарского края.

Ранее стало известно, что мэр города Андрей Алексеенко стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. В обмен на дорогостоящее ружье глава муниципалитета в 2018 году подписал документы о принятии дома в Прикубанском округе. Однако работа была выполнена некачественно, сообщается в источнике ФАН.