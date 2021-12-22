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Первый замглавы администрации Краснодара Слюсарев может стать исполняющим обязанности мэра

  /   Обновлено: 22 декабря 2021 14:40
Политика
Первый замглавы администрации Краснодара Слюсарев может стать исполняющим обязанности мэра
pixabay.com

Краснодар, 22 декабря. Исполняющим обязанности мэра Краснодара может стать первый замглавы администрации города Максим Слюсарев. Он занимает свой пост с 16 декабря.

В мэрии Слюсарев руководит работой по вопросам внутренней и молодежной политики, физической культуры и спорта. До ноября 2021 года первый замглавы администрации города был советником губернатора Краснодарского края.

Ранее стало известно, что мэр города Андрей Алексеенко стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. В обмен на дорогостоящее ружье глава муниципалитета в 2018 году подписал документы о принятии дома в Прикубанском округе. Однако работа была выполнена некачественно, сообщается в источнике ФАН.

 

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краснодар алексеенко слюсарев
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