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Лавров назвал неприемлемыми попытки суда по MH17 обвинить во всем Россию

Политика
Лавров назвал неприемлемыми попытки суда по MH17 обвинить во всем Россию
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 22 декабря. Россия считает неприемлемыми попытки суда в Нидерландах возложить на нее ответственность в ситуации с малайзийским «боингом» рейса MH17. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель ведомства рассказал, что российская сторона внимательно следит за процессом, поскольку в нем фигурируют ее граждане.

«Мы видим, конечно, попытки (со стороны суда. — Прим. ФАН) создать впечатление, будто это не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми. Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Лавров.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что США готовят «новый MH17». По его словам, действия направлены на то, чтобы подтолкнуть Евросоюз ввести новые санкции против России.

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россия лавров мид mh17
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