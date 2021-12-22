Депутаты ГД утвердили запрет списывать соцвыплаты со счетов россиян за долги

Москва, 22 декабря. Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности.

Банки не смогут списывать долги с этих пособий, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности, отметил председатель ГД Вячеслав Володин. Соответствующие поправки были разработаны по поручению Президента РФ Владимира Путина.

«Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — прокомментировал Володин.

Госдума занимается подготовкой новых выплат для семей с детьми. Речь идет о специальной дорожной карте по мерам помощи россиянам, рассказала ранее член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.