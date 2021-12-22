Депутаты Госдумы ушли на каникулы после заключительного заседания осенней сессии

Москва, 22 декабря. Депутаты Государственной думы провели последнее заседание осенней сессии 22 декабря. Следом пройдет региональная неделя, после чего законодатели отправятся на каникулы.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, за время осенней сессии депутаты приняли 143 законопроекта, более трети из которых затрагивают вопросы социальной политики. Всего на момент ухода законодателей на каникулы в портфеле федерального парламента находится 1095 инициатив. Осенняя сессия была короткой, но крайне насыщенной и напряженной, подчеркнул спикер.

«Мы с вами за эти два с небольшим месяца провели 23 пленарных заседания. Если сравнивать с 2016 годом, их было 17, хотя протяженность сессии была больше. Мы с вами раньше начали работу: первое заседание провели 12 октября. С учетом сегодняшней повестки вышли на принятие 143 законов. Более трети из них социально ориентированы», — сообщил Вячеслав Володин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал особенности работы федерального парламента на фоне осложнения эпидемиологической обстановки. По словам законодателя, 86% депутатов прошли иммунизацию, а потом удаленно работать парламентарии не будут.