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Понаровская призналась, что голодает два раза в год не менее десяти дней

Шоу-бизнес
Понаровская призналась, что голодает два раза в год не менее десяти дней
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 22 декабря. Певица Ирина Понаровская поделилась способом, который помогает ей поддерживать организм в здоровом состоянии. Артистка прибегает к голоданию дважды в год.

Знаменитость писала в своей книге, что уже 40 лет придерживается режима приема пищи, который теперь используют многие звезды для избавления от лишнего веса. Речь идет об интервальном питании и периодическом отказе от еды. При этом Понаровская обратилась к этому методу для оздоровления, а не ради стройной фигуры, поскольку в 25 лет могла стать инвалидом из-за проблем с почками.

«У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила, и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя тюбаж — очищение печени. Сейчас голодаю иногда два раза в год и не меньше десяти дней, иначе мне уже неинтересно», — поделилась певица в интервью Teleprogramma.pro.

Исполнительница предупредила, что подходить к этому процессу нужно очень серьезно и обдуманно. По словам артистки, первые шаги в голодании нужно делать под наблюдением специалистов. Как отметила Понаровская, такая система питания помогает ей, но это не значит, что все остальные должны следовать ее примеру.

«Подчеркну, что голодаю исключительно для здоровья, когда чувствую, что в моем организме что-то начинает разлаживаться. Поддержание нормального веса — сопутствующий эффект. После голодания вес иногда приходится немножко набирать для хорошего внешнего вида, чтобы не выглядеть доходягой», — подытожила знаменитость.

Ранее Понаровская признавалась, что сделала две пластических операции, но при этом не прибегала к уколам ради красоты. Как пояснила певица, она и так пережила много боли из-за проблем со здоровьем.

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