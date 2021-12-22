Банк России обновил официальные курсы валют на 23 декабря

Москва, 22 декабря. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США опустился на 03,05 копейки и составил 73,79 рубля за единицу. Стоимость евро сократилась на 16,72 копейки и оказалась на уровне 83,15 рубля.

На старте торгов Московской биржи курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 54,75 копейки, до 74,5 рубля. Европейская валюта также подорожала, увеличившись на 23,25 копейки — до 83,58 рубля, следует из данных торговой площадки.

В грядущем году курс рубля установится в районе 75 за доллар и 85-86 за евро. Таким прогнозом поделился руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.