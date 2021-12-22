Глава МИД РФ Лавров пригласил немецкого дипломата Бербок в Россию

Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел Анналена Бербок может посетить Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил ее совершить визит в страну во время встречи в Стокгольме.

В интервью телеканалу RT Лавров рассказал о встрече с немецким дипломатом. Диалог был коротким, уточнил министр и добавил, что Бербок собирается посетить Россию.

«Мы неплохо поговорили, ну короткая встреча была по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать. Я обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ записан тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей, отражен настрой на конструктивный диалог, но там же есть другие подходы к отношениям с Россией, которые я даже не хочу цитировать», — говорится в комментарии главы ведомства.

Ранее Лавров прокомментировал блокировку RT DE в Германии. Он назвал инцидент вопиющим и не исключил зеркальный ответ России на произошедшее.