Путин и Лукашенко могут провести отдельную встречу в рамках неформального саммита СНГ

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут провести двусторонние переговоры в рамках неформального саммита глав стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В преддверии Нового года в Санкт-Петербурге пройдет очередная неформальная встреча лидеров СНГ. По словам Пескова, встреча пройдет в очном формате в Северной столице, и Путин будет на ней председательствовать. Также пресс-секретарь главы государства отметил, что на полях неформального саммита могут пройти отдельные переговоры российского лидера с белорусским президентом Лукашенко.

Ранее Кремль уже анонсировал новую встречу Путина и Лукашенко. Точная дата не называлась, однако Песков утверждал, что национальные лидеры должны встретиться до конца года.