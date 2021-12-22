Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 декабря 14:59
14:58
Общество
В «Украинской общине Крыма» рассказали, что украинцы чувствуют себя благополучно в России
14:57
Экономика
Песков заявил об отсутствии единого мнения по индексации выплат работающим пенсионерам
14:57
Экономика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
14:52
Происшествия
Ректору КФУ Гафурову предъявили обвинение в убийстве
14:52
Весь мир
Президентский совет Ливии объявил о примирении с вооруженными группами
14:51
Экономика
Пенсионеры гарантированно сохранят 14 тысяч рублей в случае списания долгов
14:51
Общество
Роспотребнадзор сообщил о завершении работы по изучению омикрон-штамма COVID-19 в ЮАР
14:48
Происшествия
Прокуратура Нидерландов требует для фигурантов дела MH17 пожизненного приговора
14:48
Происшествия
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой намерен судиться с психфаком
14:47
Шоу-бизнес
Разведенный Лепс проведет новогоднюю ночь с Лободой на Рублевке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Ничего не изменилось»: актер Самвел Мужикян о работе коммунальщиков Петербурга
Общество
«Ничего не изменилось»: актер Самвел Мужикян о работе коммунальщиков Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Российский актер театра и кино Самвел Мужикян в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что обращение его коллеги Ивана Краско к президенту РФ Владимиру Путину по поводу плохой уборки снега в Санкт-Петербурге никак не повлияло на работу коммунальных служб.

Ранее известный артист Иван Краско решил достучаться до властей, игнорирующих жалобы простых горожан по поводу плохой уборки снега в Санкт-Петербурге. Помощи актер попросил сразу у президента.

«Честно говоря, ситуация за неделю не изменилась. Я выехал из Питера и сейчас нахожусь в Москве, но в Питере ничего не изменилось. Что я могу еще сказать…» — признался Самвел Мужикян.

«Ничего не изменилось»: Актер Самвел Мужикян о работе коммунальщиков Петербурга
Невские Новости / Степан Яцко

Ивана Краско открыто поддержали и другие звезды — например, народная артистка России Светлана Крючкова, актер Андрей Ургант, телеведущий Александр Галибин, режиссер Борис Галкин, композитор Игорь Корнелюк, актер Александр Половцев, актер театра Алексей Чардымский, композитор Александр Розенбаум.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов никак не прокомментировал ни обращение народного артиста, ни жалобы горожан. В социальных сетях все больше историй о том, как районы Петербурга утопают в снегу.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Ничего не изменилось»: актер Самвел Мужикян о работе коммунальщиков Петербурга
смольный краско мужикян
Комментировать