«Ничего не изменилось»: актер Самвел Мужикян о работе коммунальщиков Петербурга

Российский актер театра и кино Самвел Мужикян в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что обращение его коллеги Ивана Краско к президенту РФ Владимиру Путину по поводу плохой уборки снега в Санкт-Петербурге никак не повлияло на работу коммунальных служб.

Ранее известный артист Иван Краско решил достучаться до властей, игнорирующих жалобы простых горожан по поводу плохой уборки снега в Санкт-Петербурге. Помощи актер попросил сразу у президента.

«Честно говоря, ситуация за неделю не изменилась. Я выехал из Питера и сейчас нахожусь в Москве, но в Питере ничего не изменилось. Что я могу еще сказать…» — признался Самвел Мужикян.

Невские Новости / Степан Яцко

Ивана Краско открыто поддержали и другие звезды — например, народная артистка России Светлана Крючкова, актер Андрей Ургант, телеведущий Александр Галибин, режиссер Борис Галкин, композитор Игорь Корнелюк, актер Александр Половцев, актер театра Алексей Чардымский, композитор Александр Розенбаум.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов никак не прокомментировал ни обращение народного артиста, ни жалобы горожан. В социальных сетях все больше историй о том, как районы Петербурга утопают в снегу.